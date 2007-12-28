Тимошенко: спросим людей, нужен ли им президент...

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поддерживает любую форму правления в государстве, лишь бы не было двоевластия.

Об этом она заявила сегодня в программе «Я так думаю» на телеканале «1+1».

“Если правильно выстроена парламентская форма правления – с сильной оппозицией, с сильной судебной системой, с балансами и противовесами – она прекрасна. Если также правильно и гармонично, на базе мировых ценностей и опыта выстроена президентская форма правления, где нет двоевластия, - она тоже безукоризненна”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер считает необходимым выбрать одну модель правления. “Нужно остановиться, сделать новую Конституцию, а, собственно, я хочу, чтобы мы все же на референдуме людей спросили, чего они хотят: они хотят иметь Президента руководителем государства, или хотят они иметь премьер-министра. Я могу воспринять и ту, и другую системы”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.