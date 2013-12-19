Сегодня во Львове откроют 18-метровую "евроелку"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, торжественное зажжение гирлянд львовской «евроелки» начнется в 17.30 в центре города.

Главная елка Львова украшена исключительно символами Украины и Европейского Союза.

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«Дети в школах разрисовывали елочные украшения в виде герба Украины и звезды Евросоюза. Также елку украсили синими лентами. Нынешнюю елку можно назвать Евроелкой», - заметила начальник управления культуры Львовского городского совета Ирина Подоляк.

Нынешняя елка стоит 2,7 тыс. грн. Высота деревца – 18 метров. Привезли елку из поселка Сходница Львовской области.