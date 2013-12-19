Сегодня во Львове откроют 18-метровую "евроелку"
10:48, 19 декабря 2013Общество
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Сегодня во Львове торжественно откроют главную елку города, которая в этом году украшена игрушками и гирляндами с символикой Украины и Евросоюза
В этом году во Львове главная елка станет "евро"
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, торжественное зажжение гирлянд львовской «евроелки» начнется в 17.30 в центре города.
Главная елка Львова украшена исключительно символами Украины и Европейского Союза.
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«Дети в школах разрисовывали елочные украшения в виде герба Украины и звезды Евросоюза. Также елку украсили синими лентами. Нынешнюю елку можно назвать Евроелкой», - заметила начальник управления культуры Львовского городского совета Ирина Подоляк.
Нынешняя елка стоит 2,7 тыс. грн. Высота деревца – 18 метров. Привезли елку из поселка Сходница Львовской области.
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