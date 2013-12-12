В СБУ назвали безответственными заявления Москаля о приезде в Украину специалистов ФСБ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

“В СБУ расценивают такие заявления Геннадия Москаля как безответственные и провокационные”, - сообщили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 декабря, Москаль заявил о подготовке провокаций с тем, чтобы скомпрометировать Евромайдан.

По теме: Тягнибок: В Украину прибыли специалисты ФСБ

Он сказал, что одна из провокаций будет заключаться в том, что с помощью специального газа из аэрозольных баллончиков участников Евромайдана сделают малоактивными, и таким образом планируют ликвидировать Евромайдан. По словам Москаля, «газ вызывает головокружение, общую слабость, парализует способность к сопротивлению», а все это «потом медики спишут на ОРЗ или на какую-то эпидемию гриппа».

Как сказал Москаль, «по приглашению председателя СБУ Якименко из России прибыли ряд консультантов ФСБ, которые сегодня специализируются на разгоне протестных митингов, демонстраций, и разработан сценарий, как нейтрализовать Майдан».

Он сообщил, что обратился по этому поводу с депутатским запросом в правоохранительные органы и СБУ.

По словам Москаля, также готовится провокация относительно 20 ведущих журналистов, членов общественных организаций, а также народных депутатов от Партии регионов Нестора Шуфрича, Владислава Лукьянова и Олега Царева. «Подобраны люди, которые по возможности должны сжечь им автомобиль или поджечь двери, или сжечь дом или поджечь его. Это в зависимости от ситуации», - заявил народный депутат.

Как отметил Москаль, провластные СМИ должны «растиражировать это как месть с Майдана» за снесение палаток и избиение людей.