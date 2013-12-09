Тягнибок: В Украину прибыли специалисты ФСБ
17:28, 09 декабря 2013Политика
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Лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок заявляет, что якобы в Украине уже находятся российские вооруженные формирования и представители ФСБ России
Тягнибок: Они уже в Украине
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тягнибок заявил на брифинге.
Он сказал: “По нашей информации, в Украину прибыли специалисты по локализации массовых беспорядков соответствующего уровня от ФСБ и полиции Российской Федерации”.
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“Они уже находятся на территории Украины”, - выразил убеждение Тягнибок.
Он также отметил, что вблизи Майдана Незалежности размещена группа сотрудников неизвестных спецподразделений, “в автобусах с затемненными стеклами, которые вооружены боевым оружием”.
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