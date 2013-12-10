Официальный курс валют на 11 декабря

20:48, 10 декабря 2013
Общество
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Нацбанк установил курс гривни

Курс валют НБУ / Фото: hvylya.org

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 11 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 799.3000 (на 10 декабря – 799.3000)

100 EUR – 1099.0375 (на 10 декабря – 1096.7995)

10 RUR – 2.4380 (на 10 декабря – 2.4385)

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