Тимошенко о бюджете, новом годе и ошибочном пути

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО настаивает на необходимости принять государственный бюджет-2008 до конца этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.Тимошенко заявила сегодня на расширенном заседании правительства.

«Мы, как новое правительство, безусловно, настаиваем на том, чтобы, даже учитывая, что все бюджетные процедуры уже нарушены, все-таки, чтобы бюджет был принят к началу нового года», - сказала Ю.Тимошенко.

Премьер-министр считает неприемлемым предложение оппозиции отложить подготовку бюджета и принять специальный закон, что позволит с начала 2008 года финансировать программы в объеме 1/12 части от бюджета 2007 года.

«Это ошибочный путь, поскольку в таком случае мы не сможем сбалансировать бюджет по доходам и расходам», - объяснила она.

Ю.Тимошенко подчеркнула, что промедление с утверждением бюджета приведет к тому, что своевременно не будут повышены заработная плата и пенсии, а также не будут выполняться социальные программы в полном объеме.

Глава правительства призывала народных депутатов и членов правительства сделать все возможное для утверждения бюджета до конца 2007 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что бюджет на 2008 год будет рассматриваться по специальной сокращенной процедуре.

По его словам, постановление “О процедуре и особенностях рассмотрения и принятия Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2008 год и внесение изменений до некоторых законодательных актов” народные депутаты рассмотрят 27 декабря.

В проекте постановления предусмотрены, что госбюджет должен быть проголосован во втором чтении и принят в целом как закон не позже 30 декабря 2007 года.