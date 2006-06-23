Как вырастут затраты рядовой семьи после повышения цены на газ

НАК "Нафтогаз Украины" заявляет, что повышение цен на природный газ, реализуемый для населения, – это экономическая необходимость. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента по экономике и ценовой политике НАК "Нафтогаз Украины" Юрий ВОЙТОВИЧ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, общий предельный уровень цены на природный газ для населения, который непосредственно состоит из цены газа как товара и тарифов на его транспортировку и снабжение, с апреля 1999 года по апрель 2006 года оставался неизменным.

Учитывая, что тарифы на транспортировку и снабжение природного газа, начиная с 2000 года, стали убыточными, НКРЭ в течение 2000-2005 годов частично их повышала. При этом основная составляющая цены на природный газ для населения - стоимость самого газа - снизилась до уровня, который на конец 2005 года не обеспечивал даже возмещения себестоимости добычи газа.

В течение 2000-2005 годов от реализации природного газа для населения по ценам, которые не отвечают их экономически обоснованному уровню, НАК "Нафтогаз Украины" ежегодно недополучал свыше 2 млрд. грн.

"Как следствие, компания была лишена возможности осуществлять в необходимом объеме финансирование производственных программ по обеспечению стабилизации добычи природного газа в Украине, что в конечном результате создало угрозу еще большей зависимости экономики государства от импорта природного газа", – добавил Ю.ВОЙТОВИЧ.

По его словам, таким образом, постепенное приведение цен на природный газ для потребителей Украины, в т.ч. населения, к их экономически обоснованным уровням стало объективной необходимостью.

Напомним, с 1 мая 2006 года НКРЭ приняла решение о повышении на 25% предельных уровней цены на природный газ для населения (с 185 грн. за 1000 куб. м до 231 грн. за 1000 куб. м), а с 1 июля 2006 года НКРЭ осуществила второй этап повышения цен на природный газ для населения (с 231 грн. за 1000 куб. м до 414 грн. за 1000 куб. м) – на 85%.

В то же время, по словам Ю.ВОЙТОВИЧА, экономически обоснованный уровень цены непосредственно природного газа как товара, который обеспечит НАК "Нафтогаз Украины" выполнение производственных программ по стабилизации и наращиванию добычи природного газа, составляет 266,2 грн. за 1000 куб. м. без НДС и целевой надбавки.

Повышение с 1 июля цены на газ для населения бесспорно приведет к дополнительным расходам рядовой семьи на его оплату. В сравнении с ценами, действовавшими до 1 мая 2006 года, затраты рядовой семьи вырастут:

при пользовании лишь газовой плитой и наличии централизованного горячего водоснабжения - на 5,39 грн. в месяц;

при пользовании газовой плитой и отсутствии централизованного горячего водоснабжения - на 10,06 грн. в месяц;

при пользовании газовой плитой и водонагревателем - на 12,97 грн. в месяц;

при пользовании газовой плитой, наличии отапливаемого котла (при наличии счетчиков газа) - на 55,34 грн. в месяц;

при пользовании газовой плитой, наличии отапливаемого котла (при отсутствии счетчиков газа) - на 78,24 грн. в месяц.

Также Ю.ВОЙТОВИЧ сообщил, что "Нафтогаз Украины" за счет полученной дополнительной выручки от повышения цен на газ обеспечит дополнительные поступления в бюджет, которые могут быть источником, необходимым для увеличения объемов финансирования льгот и субсидий малообеспеченных слоев населения.