Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ убежден, что взятый за основу проект госбюджета-2008 не претерпит существенных изменений.

Об этом В.САРАТОВ сказал, отвечая на вопрос УНИАН.

Коррективы госбюджета «если и будут, то минимальные», считает В.САРАТОВ. «Я думаю, что… ну, не будет того, что провозглашается правительством Юлии ТИМОШЕНКО. В итоге, бюджет будет принят тот, который был принят за основу, и коррективы будут минимальные», - подчеркнул В.САРАТОВ и добавил: «сейчас политических выступлений много, но это не реально. Не реально вносить коррективы в бюджет, когда он уже начал реально функционировать. Возможно, он будет корректироваться на 1 процент. Разговоров будет много, какое-то шоу будет сделано…».

Кроме того, как отметил председатель горсовета, «все вопросы по бюджету готовятся в первой половине года на следующий год, они нуждаются в учете всех этих законодательных актов, поэтому я не верю, что там будут какие-то изменения».

Как сообщал УНИАН, 19 декабря на первом заседании Кабмина в новом составе премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство планирует уже через неделю подать в Верховную Раду новый проект государственного бюджета на 2008 год.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины 21 ноября внес изменения в поданный в Верховную Раду законопроект «О Государственном бюджете на 2008 год», которыми увеличил расходы и доходы, сократив при этом дефицит госбюджета.

В частности, предлагалось установить дефицит госбюджета на 2008 год на уровне 16,5 млрд. грн., что составляет 1,86% ВВП.

Предлагалось установить прогнозный рост ВВП в 2008 году на уровне 6,8% (предыдущий прогноз 7,2%). При этом прогнозировалось, что номинальный показатель ВВП в 2008 году будет составлять 889,4 млрд. грн. (ранее прогнозировалось 810,1 млрд. грн.).

Прогнозировалось, что инфляция по итогам 2008 года будет составлять 9,6% (ранее прогнозировалось 6,8%), индекс цен производителей промпродукции - на уровне 15,5%.

Кроме этого, правительство Виктора ЯНУКОВИЧА предлагало установить доходы госбюджета на 2008 год на уровне 206,3 млрд. грн., в частности, доходы общего фонда - 166,56 млрд. грн., расходы госбюджета - 224,8 млрд. грн., в частности расходы общего фонда - 182,45 млрд. грн.

При этом доходы сводного бюджета на 2008 год прогнозировались на уровне 265,6 млрд. грн., в частности доходы общего фонда - 213,9 млрд. грн.