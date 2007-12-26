Министр экономики назвал первоочередные задачи консультативного совета

При Министерстве экономики планируется создать консультативно-совещательный совет по вопросам экономической политики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономики, об этом министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН сообщил сегодня во время рабочего совещания с ведущими экономистами и учеными относительно ключевых вопросов социально-экономического развития Украины.

Первоочередными задачами Совета должны стать разработка антиинфляционной программы, мероприятия по экономическому стимулированию и внедрению проблем энергосбережения, разработка проекта закона о разделении продукции, о путях преодоления негативного сальдо внешнеторгового баланса.

Участники совещания сошлись во мнении, что в ближайшее время необходимо разработать комплексную стратегию развития государства, которая будет отвечать современным вызовам, связанным с влиянием внутренних и внешних факторов мирового финансового кризиса, глобальным изменением климата, а также критическим сносом производственных фондов.

Участие в совещании принял директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ, директор Института стратегических оценок Анатолий ГАЛЬЧИНСКИЙ, директор Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Валерий ГЕЕЦ и др.