Пограничники по подозрению в браконьерстве задержали турецкую шхуну

Украинские пограничники задержали турецкую шхуну, экипаж которой подозревается в браконьерском промысле.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия с Государственной пограничной службой Украины, шхуна без опознавательных знаков была задержана сегодня днем в Черном море.

Всего, по данным пограничников, летчики сегодня во время разведывательных полетов в северо-западной части Черного моря выявили три браконьерских шхуны, которые незаконно вели лов в экономзоне Украины.

Получив соответствующую информацию с борта самолета, из Балаклавы вышел корабль Морской охраны «Григорій Куроп’ятников». К нему подключились корабль Морской охраны „Одеса”, который перед этим находился в районе Тендривской косы и еще один самолет.

Между тем браконьерские шхуны, которые, очевидно, почувствовали угрозу, резко изменили курс и двинулись в направлении турецкого побережья, отметили в Погранслужбе.

Около 15.00 корабль Морской охраны догнал одно из судов и на его борт высадилась смотровая группа. По предварительным данным, рыболовная шхуна «Онисен» является турецкой и приписана к порту Стамбул. Ее экипаж – 6 человек. Пока принято решение отконвоировать ее в порт Балаклава с дальнейшей передачей материалов в суд.

По линии международного пограничного сотрудничества о браконьерских судах извещены пограничные ведомства береговых охран Турции, Болгарии и Румынии

По данным пограничников, это уже третий с начала нынешнего года случай недопущения браконьерского промысла в экономзоне Украины.