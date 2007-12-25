Хорошковский наметил главные задачи таможни

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня представил нового председателя Государственной таможенной службы Валерия ХОРОШКОВСКОГО работникам ведомства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы Украины.

Во время представления А.ТУРЧИНОВ отметил, что критериями кадровой политики нового руководства украинских таможенников является ответственность, профессионализм и порядочность.

В свою очередь В.ХОРОШКОВСКИЙ наметил главные задачи, которые будет ставить перед таможенниками в ближайшее время. Прежде всего, по его словам, следует проанализировать действующую систему таможенного оформления с точки зрения удобства для субъектов внешнеэкономической деятельности. Именно этот подход станет определяющим в работе Таможенной службы, сказал он. В результате, отметил В.ХОРОШКОВСКИЙ, вероятны изменения отдельных технологических схем и информационного обеспечения процедур таможенного контроля и оформления.

Кроме этого, будет налажено эффективное сотрудничество с силовыми структурами, пообещал В.ХОРОШКОВСКИЙ. Он также не исключил проведения изменений в структуре ведомства.