Яценюк может повторить свой прошлогодний успех

На завтрашний благотворительный «Аукцион надежд» Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК снова предоставил свой лот.

Об этом УНИАН сообщили в Университете банковского дела НБУ, который является организатором этого благотворительного аукциона.

По данным пресс-службы университета, А.ЯЦЕНЮК во второй раз подряд принимает участие в «Аукционе надежд». В прошлом году именно его лот – министерский портфель, был продан за самую высокую цену. Между тем, организаторы не называют нынешний лот А.ЯЦЕНЮКА, подчеркнув только, что это будет чрезвычайно ценная вещь.

Также организаторы «Аукциона надежд» получили лоты от популярного телеведущего Савика ШУСТЕРА, художниц Евгении ГАПЧИНСКОЙ и Виктории ПРОЦИВ.

В частности, С.ШУСТЕР подарил студентам Львовского института банковского дела УБС НБУ, которые будут проводить аукцион, красивый сувенир, который он привез из Венеции. Известная киевская художница Е.ГАПЧИНСКАЯ передала экспонаты из своей собственной галереи. Картина под названием «Свежие новости» - такой лот львовской художницы В.ПРОЦИВ.

Кроме того, свои лоты уже предоставили певец Владимир ГРИШКО, футболист Владислав ВАЩУК, дизайнер Роксолана БОГУЦКАЯ, певица Нина МАТВИЕНКО и писатель Юрий АНДРУХОВИЧ.

Как сообщили организаторы аукциона, все собранные на мероприятии средства будут направлены на закупку инкубаторов для выхаживания недоношенных младенцев.

По данным пресс-службы Университета банковского дела НБУ, недостаток инкубаторов для выхаживания недоношенных младенцев является чрезвычайно актуальным для Коммунального городского клинического родильного отделения №1, которое находится на улице Мечникова во Львове. Пока в больнице всего два инкубатора, а необходимо как минимум пять, ведь младенцы не могут ждать в очереди. Инкубатор экстра класса стоит почти 75 тыс. грн.

Как сообщалось, первый «Аукцион надежд» состоялся во Львове 26 декабря 2006 года. За собранные студентами средства был приобретен компьютерный класс для воспитанников Городоцкой школы социальной реабилитации. В прошлом году на аукцион были выставлены лоты от 10 человек, пользующихся симпатией львовян, - в частности, от супруги Президента Украины Екатерины ЮЩЕНКО, режиссера Романа ВИКТЮКА, актера и режиссера Богдана СТУПКИ, министра А.ЯЦЕНЮКА, победителя шоу «Танцы со звездами-1», звезда «95 квартала» Владимира ЗЕЛЕНСКОГО, лидера группы «ВВ» Олега СКРИПКИ, ведущей телеканала «1+1», народного депутата Ольги ГЕРАСИМЬЮК, известного модельера Оксаны КАРАВАНСКОЙ, украинского богатыря Василия ВИРАСТЮКА.