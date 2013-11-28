Чиновник Мининфраструктуры организовал наркоканал - СБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

Установлено, что наркотик поступил из одной из европейских стран и был спрятан в банке из-под какао и отправлен под видом посылки через частных перевозчиков, осуществляющих международные перевозки.

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21 ноября 2013 года в Киеве сотрудники СБУ задержали 28-летнего киевлянина - одного из организаторов канала контрабанды, после того как он получил посылку с наркотиком. При осмотре пакета правоохранители обнаружили и изъяли 225 граммов кокаина. Злоумышленник планировал реализовывать наркотик в розницу.

22 ноября задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. По решению суда злоумышленник арестован.

В тот же день в Киеве задержан еще один организатор наркоканала - чиновник Министерства инфраструктуры Украины. Решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

В данное время устанавливается круг лиц, причастных к организации наркоканала.