На Буковине задержали 23-летнего тюремщика, продававшего наркотики

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 23-летний лейтенант внутренней службы, в обязанности которого входила социально-воспитательная и психологическая работа с осужденными, незаконно приобрел и хранил каннабис. Во время попытки офицера пронести запрещенное вещество на территорию колонии наркотик был обнаружен и изъят.

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Лицо поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.