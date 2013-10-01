На Буковине задержали 23-летнего тюремщика, продававшего наркотики
17:40, 01 октября 2013Общество
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Сотрудники УСБУ в Черновицкой области совместно с работниками оперативного отдела Сокирянской исправительной колонии № 67 задержали начальника одного из отделов колонии, который пытался сбыть осужденным наркотическое средство.
Задержан служащий пенитенциарной службы, которой продавал осужденным наркотики / Фото : Veer
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 23-летний лейтенант внутренней службы, в обязанности которого входила социально-воспитательная и психологическая работа с осужденными, незаконно приобрел и хранил каннабис. Во время попытки офицера пронести запрещенное вещество на территорию колонии наркотик был обнаружен и изъят.
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Лицо поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
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