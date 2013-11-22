Приостановка движения к ассоциации угрожает кредитоспособности, но снижает риск давления РФ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило негативный прогноз по суверенному рейтингу Украины, сообщается на сайте агентства.

«Мы понизили рейтинг Украины до «В-» в текущем месяце. Это отражает слабое внешнее суверенное финансирование и ограниченные возможности привлекать заимствования в иностранной валюте на рефинансирование объемных выплат по внешнему долгу в 2014-2015 годах, в отсутствие соглашения с МВФ. Они остаются ключевыми факторами рейтинга, и риски, которые они представляют, отражаются в подтверждении негативного прогноза по рейтингу», - отмечается в сообщении Fitch.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Fitch, ассоциированное членство в ЕС принесло бы Украине большие выгоды, чем членство в Таможенном союзе, так как первое предполагает проведение реформ в сфере стандартизации и госзакупок, а также увеличение экспорта в ЕС. В то же время, заморозка евроинтеграционных процессов в Украине, по мнению Fitch, может снизить давление России на украинских экспортеров, особенно учитывая тот факт, что за 9 месяцев 2013 года доля РФ в украинском экспорте заметно сократилась.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября. Как позже сообщил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко, переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении со стороны Европейского Союза компенсаций от потерь Украины, которые могут произойти от снижения торговли с РФ, а также странами СНГ в случае подписания Украиной документа.

Представители МВФ, Всемирного банка и ведущие отечественные эксперты не прогнозируют быстрого эффекта для экономики Украины в результате подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, но в то же время призывают подписать соглашение, поскольку это «историческая возможность для улучшения показателей ведения бизнеса, которую нужно использовать».

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный долгосрочный рейтинг Украины до уровня «В-» с негативным прогнозом 8 ноября. По мнению агентства, Украина продолжает наращивать дефицит платежного баланса и искусственно сдерживать курс гривни, при этом приток внешнего капитала вряд ли компенсирует потерю объема резервов.

Международное агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до уровня «B-» с негативным прогнозом 1 ноября, агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг государственных облигаций Украины до уровня «Caa1» с «B3» с возможностью дальнейшего пересмотра в сторону понижения рейтинга 20 сентября.