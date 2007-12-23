Братство сняло табличку с маяка „Херсонесский”, который использует ЧФ России

Активисты Всеукраинской молодежной общественной организации „Студенческое братство” сегодня в Севастополе около 11.00 во время проведения общественной акции сняли официальную табличку с маяка „Херсонесский”, который используется Черноморским флотом РФ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил лидер „Студенческого братства” Олег ЯЦЕНКО.

По словам О.ЯЦЕНКО, „раньше мы проводили общественный мониторинг выполнения Черноморским флотом РФ украинско-российских соглашений относительно Черноморского флота, а теперь, во исполнение решения украинских хозяйственных судов о необходимости передачи маяков Министерству транспорта и связи Украины, проводим „акции прямого действия”.

О.ЯЦЕНКО утверждает, что на снятой табличке написано: „Маяк „Херсонесский”. Министерство обороны СССР”. Поэтому, как считает он, действия возглавляемой им молодежной организации являются „абсолютно законными, отвечают Конституции Украины, в которой говорится, что мы можем защищать национальный суверенитет Украины, тем более - против признаков несуществующего государства”.

Как сказал О.ЯЦЕНКО, „такими своими действиями мы побуждаем новое правительство Украины к активным действиям по возврату маяков Украине”.

Он также сообщил, что „Студенческое братство” заблаговременно предупредило власти города о проведении сегодняшней акции. Также, по информации лидера общественной организации, представители севастопольской милиции прибыли на место события и предлагают активистам „Студенческого братства” вернуть табличку.