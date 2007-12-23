Тимошенко встретится с семьями погибших на шахте им.Засядько

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла с рабочей поездкой в Донецк.

Как передает корреспондент УНИАН, планируется, что она встретится с семьями шахтеров, которые погибли в результате аварий на арендном предприятии “Шахта им. А.Ф.Засядько”.

Также под председательством Ю.ТИМОШЕНКО состоится совещание относительно решения вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварий на этой шахте.