Тимошенко встретится с семьями погибших на шахте им.Засядько
13:38, 23 декабря 2007Общество
511 0
Премьер прибыла в Донецк
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла с рабочей поездкой в Донецк.
Как передает корреспондент УНИАН, планируется, что она встретится с семьями шахтеров, которые погибли в результате аварий на арендном предприятии “Шахта им. А.Ф.Засядько”.
Также под председательством Ю.ТИМОШЕНКО состоится совещание относительно решения вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварий на этой шахте.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter