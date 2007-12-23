Ехануров откроет горячую линию для солдат

При Минобороны будет открыто круглосуточную горячую линию, куда смогут обращаться военнослужащие и их родители для сообщений о случаях неуставных взаимоотношений в военных частях для срочного реагирования.

Об этом договорились в пятницу первый вице-премьер Александр Турчинов с министром обороны Юрием Ехануровым, сообщает пресс-служба правительства.

Они обсудили ситуацию вокруг гибели на 61-м арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск ЗС Украины, которая дислоцируется в г. Лозовая Харьковской области, солдата срочной службы Юрия Сташенко.

"Это чрезвычайное происшествие является еще одним аргументом относительно ускорения перевода армии на профессиональную основу. Расследование гибели солдата срочной службы Юрия Сташенко премьер-министр Украины Юлия Тимошенко взяла под личный контроль", - отметил Турчинов.

Вместе с тем, как сообщает в субботу пресс-служба Минобороны, в ЗСУ создана прозрачная система гражданского контроля, связей с общественностью и средствами массовой информации.

С этой целью в каждой военной части для личных и анонимных обращений в комнатах посетителей на контрольно-перепускных пунктах, в расположении подразделений, воинских комиссариатах размещена информация об общественной приемной министерства обороны, уполномоченного Верховной Рады по правам человека, руководящий состав Минобороны, Генштаба ВСУ, социально-психологическое управление Главного управления личного состава Генштаба ВСУ, Воинскую службу правопорядока в ВСУ, воинские прокуратуры, региональные организации солдатских матерей, командиров (начальников), их заместителей по гуманитарным вопросам, а также почтовые адреса и контактные номера их телефонов.

Украинская правда