Самолеты Ан вызывают серьезную заинтересованность в странах Ближнего Востока - Кива

Об этом сказал президент - генеральный конструктор Государственного предприятия «Антонов» Дмитрий Кива в ходе международной выставки Dubai airshow - 2013.

«Я могу сказать, что наши самолеты представляют интерес. Наш самолет Ан-158 хорошо отлетал программу, и его назвали самым элегантным самолетом выставки. Ведутся переговоры, есть заинтересованность со стороны Эмиратов, азиатских и африканских стран», - сказал Кива.

По его словам, по Ан-70 есть интерес со стороны Эмиратов и других стран региона. «По Ан-70 переговоры идут порядка уже 9 месяцев - а тут прошел один из этапов переговоров. Скажу больше, они касаются даже не столько даже «семидесятки», а и другого перспективного самолета, который близок к 70-тке, но сам по себе это другой самолет», - сказал Кива.

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Он также сообщил, что интерес вызывает перспективный самолет Ан-178.

В свою очередь заместитель руководителя отдела перспективных проектов ГП «Антонов» Андрей Хаустов отметил, что страны Ближнего Востока не случайно обращают внимание на украинские самолеты. «В ходе выставки был визит на наш стенд принца Саудовской Аравии Аль Турхи и он очень положительно к нам настроен, готов на сотрудничество. У нас есть ряд совместно выработанных предложений. Такие же слова говорил Шейх Эмирата Дубаи Аль Мактум во время официального визита. Он сказал, что очень уважает государство Украина и будет стремиться продолжать сотрудничество», - сказал Хаустов.

Вместе с тем, он не стал раскрывать деталей переговоров, сказав лишь, что заказчиков интересуют, прежде всего, пассажирские и грузопассажирские самолеты, которые могут работать в сложных условиях. «Основная особенность антоновских машин как раз в том, что они используются в очень тяжелых условиях базирования. В условиях идеальных аэродромов базирования сложно доказывать преимущества «Антонова» перед конкурентами. Но картина меняется, когда речь идет об условиях работы, например, в Африке», - отметил Хаустов.

При этом он подчеркнул, что существенной сложностью на пути повышения конкурентоспособности антоновских машин остается финансовая составляющая и необходимость сертификации продукции. «Например, западные банки дают кредиты под небольшие проценты, они кредитуют западные самолеты. Но наши самолеты они кредитовать не будут. А наши банки выдают кредиты под 20-27%. И получается, что у нас товар дешевле по цене, но за счет всех банковских условий - дороже. Если этот процесс удастся переломить, то конкурентоспособность нашей продукции резко поднимется, - сказал представитель ГП «Антонов». – Кроме того, наши самолеты имеют все сертификаты СНГ, но они же, слово в слово, повторяют требования Европы. Однако, чтобы добиться европейского сертификата должен пройти процесс валидации. Это достаточно дорого и с налета он не делается».

Как сообщал УНИАН, 17 ноября в Дубаи (Объединенные Арабские эмираты) открылась крупнейшая на Ближнем Востоке и в Африканском регионе выставка авиационной техники Dubai Airshow – 2013. Украину на выставке представляет ГП «Антонов», производитель двигателей «Мотор Сич», государственный холдинг «Укроборонпром» и ряд других компаний. В ходе работы выставки уже были установлены ряд мировых рекордов продаж авиатехники. В частности, в первые часы работы Dubai Airshow – 2013 объем сделок по закупке гражданских самолетов составил более 160 млрд долл.