В Днепропетровске должников отключают от канализации

Городское коммунальное предприятие по водоснабжению и водоотводу “Днепроводоканал” в декабре начало практику отключения должников по оплате услуг среди населения от системы канализации. Об этом УНИАН сообщил заместитель директора предприятия Александр ДМИТРАШКО.

По его словам, “Днепроводоканал” в ноябре закупил в Донецке два комплекта специального оборудования, что дает возможность индивидуально отключать отдельные квартиры должников от системы канализации после предупреждения о необходимости погасить задолженность за водоснабжение.

А.ДМИТРАШКО отметил, что такая мера является более эффективной, чем ранее опробованная предприятием, когда отдельным должникам “Днепроводоканалу” перекрывали систему водоснабжения.

В частности, по его словам, на протяжении декабря после отключения канализации абоненты предприятия погасили 47 тыс. грн. задолженности. При этом каждому абоненту пришлось дополнительно заплатить “Днепроводоканалу” от 300 грн. до 532 грн. за возобновление работы канализационной системы.

А.ДМИТРАШКО подчеркнул, что уровень расчетов за водоснабжение и водоотвод в декабре, после применения санкций к должникам, возрос до 134%.

По его словам, предприятие намерено приобрести еще несколько комплектов такого оборудования для борьбы с должниками. А.ДМИТРАШКО уточнил, что “Днепроводоканал” планирует получить общую задолженность населения Днепропетровска за предоставленные услуги, которая сейчас достигает 50 млн. грн.