СБУ обнаружила вблизи госграницы склад контрабандной бытовой техники

Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили вблизи государственной границы склад контрабандной бытовой техники.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, проводятся мероприятия по выяснению происхождения грузов, продолжается экспертная оценка товаров. По предварительным данным, речь идет о товарах на сумму около 8 млн. грн.

Согласно оперативной информации, на складе хранилась техника, которая незаконным способом была завезена на территорию Украины в ходе масштабных преступных сделок. Один из эпизодов именно этих контрабандных перевозок был раскрыт 20 декабря, когда ночью оперативной группой Главного управления БКОП СБ Украины и Управления СБУ во Львовской области во взаимодействии с военнослужащими Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины вблизи поселка Судова Вишня Львовской области были обнаружены четыре пустых грузовых автомобиля с польской регистрацией.

В ходе проверки установлено, что указанные автомобили с грузом высоколиквидной электробытовой техники накануне пересекли государственную границу Украины в пункте пропуска "Шегини" Западной региональной таможни без проведения таможенного оформления. В дальнейшем злоумышленники переместили контрабандный груз на автотранспортные средства с украинской регистрацией.

По результатам первоочередных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины установлено место перегрузки указанных автомобилей, где был обнаружен еще один польский автомобиль с грузом плазменных телевизоров на сумму почти 1 млн. 300 тыс. грн. По данному факту следственными УСБУ во Львовской области возбуждено уголовное дело.

Указанная совместная операция – один из весомых результатов деятельности Западного отделения межведомственного оперативного штаба по противодействию контрабанде, созданного при СБ Украины, в состав которого входят Гостаможслужба, Госпогранслужба, МВД, Государственная налоговая администрация Украины. Продолжаются неотложные оперативно-розыскные мероприятия, целью которых является установление и привлечение к ответственности всех, кто причастен к организации и функционированию данного контрабандного канала.