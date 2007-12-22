”Сохрани старый Киев” обращается к милиции и Тимошенко

Гражданская инициатива «Сохрани старый Киев» требует от Министерства иностранных дел Украины полного отказа от строительства жилого дома на пересечении переулка Десятинного и Пейзажной аллеи в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель гражданской инициативы «Сохрани старый Киев» Андрей ГОРБАЛЬ на пресс-конференции в УНИАН.

Он обратился с просьбой к новому руководству МИДа объяснить, означает ли решение министерства о прекращении договора с инвестором строительства дома - АО «Українське майно», окончательный отказ от планов строительства, и продолжается ли сотрудничество со второй компанией - заказчиком строительства, ООО «УМ-Инвест».

«Мы убеждены, что планы какого-либо жилищного многоэтажного строительства на этой территории должны быть отменены, а имена реальных заинтересованных лиц должны быть опубликованы», - говорится в распространенном на пресс-конференции пресс-релизе общественной организации.

А.ГОРБАЛЬ выразил готовность работать с новым правительством и надеется, что новый министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО «адекватно отреагирует и откажется от планов строительства».

По его информации, Министерство иностранных дел в 2004 году подписало договора о совместной деятельности с двумя фирмами – ОА «Українське майно» и ООО «УМ-Инвест», обе компании возглавляет Виталий НАЗАРОВ.

Как отметил А.ГОРБАЛЬ, именно компания «УМ-Инвест» выступила заказчиком вырубки деревьев на Пейзажной аллее.

По его мнению, необходимо найти ответ на вопрос: «кто стоит за этим строительством», поскольку МИД должен был получить только 20% от общего количества квартир (59 квартир) в доме.

А.ГОРБАЛЬ сообщил, что по информации, размещенной в открытых источниках, учредителями АО «Українське майно» являются общественная организация «Украинский фонд поддержки реформ» и полное общество «Киев-Лыбидь». В свою очередь учредителями «Украинского фонда поддержки реформ» были Виктор ПИНЗЕНИК, Игорь ГРЫНИВ и Сергей ТЕРЕХИН.

Он уточнил, что не имеет претензий к С.ТЕРЕХИНУ, и просит его присоединиться к инициативе по запрещению какого-либо строительства на Пейзажной аллее.

В то же время, по информации А.ГОРБАЛЯ, по состоянию на конец 2006 года инвесторами «Українського майна» были американская компания Eclad Investment Ltd (владеет 91,110% акций) и почетный консул Филиппин в Украине Валерий КОВАЛЕНКО (8,210% акций).

При этом учредителями полного общество «Киев-Лыбидь» являлись Ольга ПОГРЕБНАЯ и ООО «Леос», которое было ликвидировано в 2004 году.

По данным А.ГОРБАЛЯ, когда активисты гражданской инициативы попытались найти офис ООО «УМ-Инвест» по ул. Сокальского, 4, его там не оказалось.

В свою очередь адвокат Ольга ПОДДУБНАЯ отметила, что какое-либо строительство на земельном участке незаконно, поскольку он входит в границы охранной зоны сооружений Софиевского собора, в заповедник «Древний Киев» и в охранную зону Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, существует решение суда, запрещающее строительство на этой территории.

Представитель гражданской инициативы Артем ЧАПАЙ отметил, что организация будет требовать от мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО отмены решения о выделении земельного участка Министерству иностранных дел.

По его информации, участок сейчас не огражден, там находятся строительные плиты и вырыт котлован глубиной 5 метров.

«Мы готовы к более радикальным действиям, чем снос забора», - сказал он.

Представители гражданской инициативы также обращаются к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, чтобы в рамках провозглашенной Всеукраинской антикоррупционной экспертизы была расследована ситуация вокруг Пейзажной аллеи и запрещено какое-либо строительство.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря т.г. пресс-служба Министерства иностранных дел Украины заявила об упразднении полномочий АО „Українське майно” на строительство жилого дома на пересечении переулка Десятинного и Пейзажной аллеи в Киеве.

В соответствии с приказом на то время министра Арсения ЯЦЕНЮКА, Министерство иностранных дел Украины упразднило полномочия акционерного общества „Українське майне” на осуществление руководства совместной инвестиционной деятельностью по строительству упомянутого дома, которые были закреплены в соответствующем договоре, в связи с несоблюдением этой фирмой ряда его положений и широкой общественной оглаской этого дела.

«Таким образом, это решение делает невозможным проведение последующих работ по строительству жилого дома от имени МИД Украины без согласования с министерством”, - отмечает пресс-служба.