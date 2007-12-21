Годовалая девочка, которую пьяная выбросила с 9-го этажа, будет жить

Годовалый ребенок, которого пьяная женщина выбросила с 9-го этажа, будет жить. Об этом УНИАН сообщила работник Центра общественных связей Управления МВД Украины в Житомирской области Ольга НОМЕРЧУК, сославшись на информацию врачей.

Как сообщал УНИАН, недавно в Житомире во время ссоры с матерью ребенка на почве ревности женщина выбросила девочку в окно 9-го этажа. Тогда ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, повреждениями грудной клетки и брюшной полости, ушибом головного мозга госпитализировали в реанимационное отделение областной детской больницы.

Теперь маленькая потерпевшая, как заверяют врачи, пошла на поправку.

Как сообщил начальник отделения криминальной милиции по делам детей Королевского райотдела Михаил ШИЛКИН, женщина, выбросившая ребенка, была задержана и доставлена в милицию. Всем своим видом она демонстрировала, что ничего особенного не случилось, и она не понимает, почему здесь очутилась, поскольку была в нетрезвом состоянии.

М.ШИЛКИН сообщил, что относительно женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 (покушение на преднамеренное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.