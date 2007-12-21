Ани Лорак будет представлять Украину на Евровидении-2008

На Международном песенном конкурсе «Евровидение-2008» в Сербии Украину будет представлять Ани ЛОРАК.

Об этом УНИАН сообщили в Национальной телекомпании Украины.

В НТКУ напомнили, что в соответствии с положением Европейского языкового союза, Национальная телекомпания Украины имеет право самостоятельно определять кандидатуру, которая будет представлять страну на Евровидении-2008.

Украина шестой год подряд будет принимать участие в этом конкурсе. Благодаря второму месту, занятому Андреем Данилко на конкурсе в прошлом году в Финляндии, представитель Украины на Евровидении-2008 будет выступать сразу в финале конкурса.

Прямую трансляцию из Белграда двух полуфиналов (20 и 22 мая) и финала Евровидения-2008 (24 мая) будет осуществлять Первый Национальный телеканал.