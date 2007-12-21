Порошенко: гривна немного поплавает

Глава совета Нацбанка Петр Порошенко прогнозирует колебание курса гривны в 2008 году в диапазоне 4,95-5,25 грн. за долл.

"Пока нет существенных оснований для коррекции курсовой политики в 2008 году, но это не значит, что мы выдержим стандарт 5,05 грн. за долл.", - сказал Порошенко в интервью еженедельнику "Контракты".

При этом он добавил, что "курс гривны по отношению к доллару может быть подвижным в пределах прогнозных показателей 4,95-5,25 грн. за долл.".

Порошенко заявил, что "в общем, для ревальвации нет предпосылок": " Мы сделали расчеты и пришли к выводу, что укрепление курса гривны на 1% способно отыграть 0,2-0,3% инфляции".

Перед этим он отметил, что "в 2005 году ревальвация повлияла на цены - по расчетам Нацбанка, благодаря изменению курса гривны удалось сбить инфляцию на 2-3%".

Порошенко настаивает, что "украинской экономике нужны реформы, а не курсовые игры", хотя он не отрицает "целесообразности валютного таргетирования".

На замечание, "о каком валютном таргетировании может идти речь, если бюджетные механизмы в Украине насквозь коррумпированы, а учетная ставка НБУ – фикция", глава совета НБУ ответил:

"Я не был бы столь категоричным. Да, нужны системные реформы в экономике. Да, бюджетные дотации не всегда эффективны, но это не значит, что Кабмин вообще не может повлиять на экономику, иначе как драконовскими методами".

"Что же касается НБУ, то мы вообще можем определить настолько жесткие нормативы резервирования, что инфляция составит 1%, но это задушит экономику", - добавил он.

На замечание, что "все финансовые потоки соответственно уйдут в тень", Порошенко сказал: "Я, как и вы, утрирую!".

Глава совета НБУ выразил убеждение в срочной необходимости сократить бюджетные расходы на государственный аппарат:

"Говоря об экономии на госаппарате, я ни в коем случае не предлагаю сокращать расходы на госзакупки... Экономить же нужно за счет оптимизации системы госуправления и сокращения штата дармоедов-чиновников".

Порошенко отметил неустойчивость большинства в 228 голосов, однако заявил, что верит в возможность проведения реформ. При этом, он добавил, что не считает широкую коалицию устойчивее демократической:

"Да, если подходить арифметически, то объединение Партии регионов, Блока Литвина и части НУ-НС, возможно, более устойчиво, но в нем скрыты мины замедленного действия, могущие спровоцировать новый политический кризис. Однако к политике НБУ это имеет весьма косвенное отношение".

Украинская правда