По факту доведения до банкротства ”Укртатнафты” возбудили уголовное дело

В Полтавской области возбуждено уголовное дело по факту доведения до банкротства нефтяной компании ЗАО "Укртатнафта". Из фактов следствия следует, что государству был нанесен ущерб в размере 153 млн грн, а сама "Укртатнафта" оказалась неплатежеспособной. Об этом сообщает «КоммерсантЬ» .

Ъ отмечает, что вчера в распоряжении газеты оказалась копия постановления следователя по особо важным делам следственного управления МВД в Полтавской области от 19 декабря об открытии уголовного дела и принятии его в производство по факту доведения бывшим руководством предприятия до банкротства по ст. 219 Уголовного кодекса.

В постановлении говорится, что в результате анализа финансовой деятельности "Укртатнафты", проведенного следователями МВД, были выявлены признаки доведения предприятия до банкротства.

В постановлении также отмечено, что с начала декабря 2006 года оборотные активы предприятия не покрывают текущих обязательств "Укртатнафты", то есть у предприятия наблюдается постоянная финансовая неплатежеспособность и НПЗ не в состоянии удовлетворять требования кредиторов в полном объеме.

Напомним, 2 ноября председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Павел ОВЧАРЕНКО направил в Управление СБУ в Полтавской области информацию о выявленных им признаках доведения предприятия до банкротства его предыдущим руководством. По его данным, убытки ЗАО «Укртатнафта» за девять месяцев 2007 года составили 127 млн. грн., что, по мнению главы правления, является “результатом целенаправленной политики по закупке сырья и реализации со скидками нефтепродуктов через коммерческие структуры, представляющие интересы ОАО «Татнефть» в Украине” (учредитель ЗАО «Укртатнафта» со стороны Республики Татарстан - УНИАН).

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций «Укртатнафты» принадлежит государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».