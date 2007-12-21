Аварийный участок шахты им. Засядько затопили

В Донецке на шахте им. Засядько завершено затопление аварийных выработок.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в 14.00 20 декабря прекращено затопление водой горных выработок аварийного участка. Всего в шахту подано 944 868 кубометров воды.

Решением технического совета, в связи с выполнением проекта затопления, подачей расчетного количества воды и отсутствия в горных выработках аварийного участка концентраций угарного газа выше санитарных норм, с 19.00 20 декабря аварийно-спасательные работы на шахте переведены в режим технических.

В данное время в шахте на восстановительных и других видах работ заняты около 300 горняков. Два отделения горноспасателей осуществляют контроль шахтного воздуха.

Как сообщал УНИАН, на шахте им. Засядько в Донецке в результате трех взрывов 18 ноября, а также 1 и 2 декабря погиб 101 шахтер и 5 горноспасателей. Более 120 работников шахты и горноспасателей были госпитализированы.