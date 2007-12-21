Родственники погибших в авиакатастрофе под Донецком дошли до Страсбурга

Родственники погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 «Анапа - Санкт-Петербург» под Донецком подали жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Жалоба подана от имени 70-ти человек. По словам адвоката Игоря ТРУНОВА, была нарушена статья Европейской конвенции по правам человека о праве на справедливое судебное разбирательство.

В жалобе пока не обозначена сумма компенсации, которую будут требовать родственники погибших.

Справка УНИАН. Российский пассажирский самолет Ту-154 потерпел катастрофу в 45 км от Донецка 22 августа 2006 г. Лайнер принадлежал авиакомпании "Пулково" и выполнял рейс «Анапа - Санкт-Петербург». Все находившиеся на борту 160 пассажиров и 10 членов экипажа погибли.

Согласно решению суда Московского района Санкт-Петербурга, родственникам выплачивали компенсации морального ущерба от 70 до 500 тыс. руб. за каждого погибшего. При определении размера компенсации морального ущерба суд учитывал обстоятельства катастрофы, количество погибших и число их родственников, подавших иски к авиаперевозчику.

Родственники требовали компенсировать моральный ущерб в размере 2 млн 780 тыс. руб. за каждого погибшего.