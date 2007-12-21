Киевсовет продал кондфабрике им. Карла Маркса 7 га земли

Киевский городской совет дал согласие на продажу ЗАО «Киевская кондитерской фабрики им. Карла Маркса» 7,3 га земли по адресу проспект Науки, 1 за 135 млн. 172 тыс. грн.

Соответствующее решение было принято на заседании сессии Киевсовета 20 декабря.

Земельный участок приобретен для эксплуатации и обслуживания комплекса зданий и сооружений предприятия. До этого времени предприятие ее арендовало. В решении отмечается, что фабрика арендует еще один земельный участок площадью 0,09 га.

Кроме этого, Киевсовет другим своим решением отменил ряд предыдущих решений относительно продажи и застройки земельного участка на пр. Победы, 50-а. В соответствии с этими решениями, участок площадью 0,31 га в 2004 г. было сначала передан в аренду, а затем продан ООО «Ринко» за 2 млн. 457 тыс. грн. В 2007 г. еще одним решением было изменено целевое назначение указанного земельного участка с внесением соответствующих изменений в Генеральный план Киева и проекта планирования его пригородной зоны. Вчера Киевсовет решил предложить ООО «Ринко» дать согласие на расторжение договора купли-продажи земельного участка и вернуть обществу средства, потраченные на приобретение земли. В случае отказа ООО «Ринко» на расторжение данного договора Киевсовет намерен решить этот вопрос в судебном порядке.