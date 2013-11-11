«Океану Ельзы» разрешили зарабатывать на концертах в России

16:00, 11 ноября 2013
Общество
1637 0

Украинская рок-группа «Океан Ельзы» получила разрешение на работу в России и продолжает свой гастрольный тур по стране. Все концерты группы состоятся по расписанию, вторая часть тура запланирована на 2014 год.

Лидер украинской группы ”Океан Эльзы” Святослав Вакарчук теперь может спокойно гастролировать по России

Об этом сообщается на сайте SAV Entertainment, компании-организатора тура.

«Океан Ельзы» гастролировал по России в поддержку своего восьмого альбома «Земля». Почти во всех городах музыканты выступили без каких-либо трудностей, однако в Саратове «Океан Ельзи» оштрафовали на 18 тысяч рублей. Штраф был наложен из-за отсутствия разрешительных документов на работу на территории Российской Федерации, пишет Lenta.ru.

О том, что девять человек из группы оштрафованы, стало известно 6 ноября. Тогда же сообщалось, что организаторы концерта «Океана Ельзы» тоже должны заплатить штраф в размере 225 тысяч рублей по статье 18.15 административного кодекса — «незаконное привлечение иностранного гражданина к трудовой деятельности».

Выступление «Океана Ельзи» в Саратове прошло 2 ноября. В октябре и ноябре 2013 года музыканты также дали концерты в Пензе, Нижнем Новгороде, Казани, Тюмени, Самаре, Саратове, Волгограде. Гастроли группы в поддержку альбома начались в мае, но сначала они проходили в Украине.

Рок-группа «Океан Ельзы» была создана в 1994 году; их первый студийный альбом — «Там, де нас нема» — вышел в 1998 году. В основной состав коллектива входят солист Святослав Вакарчук, барабанщик Денис Глинин, бас-гитарист Денис Дудко, а также клавишник Милош Елич.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter