«Океану Ельзы» разрешили зарабатывать на концертах в России

Об этом сообщается на сайте SAV Entertainment, компании-организатора тура.

«Океан Ельзы» гастролировал по России в поддержку своего восьмого альбома «Земля». Почти во всех городах музыканты выступили без каких-либо трудностей, однако в Саратове «Океан Ельзи» оштрафовали на 18 тысяч рублей. Штраф был наложен из-за отсутствия разрешительных документов на работу на территории Российской Федерации, пишет Lenta.ru.

О том, что девять человек из группы оштрафованы, стало известно 6 ноября. Тогда же сообщалось, что организаторы концерта «Океана Ельзы» тоже должны заплатить штраф в размере 225 тысяч рублей по статье 18.15 административного кодекса — «незаконное привлечение иностранного гражданина к трудовой деятельности».

Выступление «Океана Ельзи» в Саратове прошло 2 ноября. В октябре и ноябре 2013 года музыканты также дали концерты в Пензе, Нижнем Новгороде, Казани, Тюмени, Самаре, Саратове, Волгограде. Гастроли группы в поддержку альбома начались в мае, но сначала они проходили в Украине.

Рок-группа «Океан Ельзы» была создана в 1994 году; их первый студийный альбом — «Там, де нас нема» — вышел в 1998 году. В основной состав коллектива входят солист Святослав Вакарчук, барабанщик Денис Глинин, бас-гитарист Денис Дудко, а также клавишник Милош Елич.