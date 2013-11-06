В России Океан Эльзы оштрафовали за незаконную трудовую деятельность

2 ноября 2013 года сотрудниками УФМС России по Саратовской области была проведена внеплановая проверка ледового дворца спорта «Кристалл», где проводился концерт известной музыкальной группы «Океан Эльзы», в состав которой входят 9 граждан Украины.

В ходе проверки было установлено, что разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации музыканты не имеют и не оформляли.

По результатам проверки 9 граждан Украины, входящих в состав музыкального коллектива, были привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 18.10 КоАП РФ на сумму 18 000 рублей, организаторы концерта в качестве должностного лица оштрафованы на 225 000 рублей по ст. 18.15 КоАП РФ.