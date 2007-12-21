Национальному музею истории Украины переданы вещи Сержа Лифаря

Национальному музею истории Украины через Постоянного представителя Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Евгения БЕРШЕДУ были переданы около 300 предметов, принадлежавших известному украинскому деятелю искусств, хореографу и педагогу Сержу Лифарю.

Как передает корреспондент УНИАН, среди переданных предметов - книги, награды, памятные медали, личные вещи мастера, в том числе и те, которые сопровождали его всю жизнь.

В церемонии принял участие министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО.

Он отметил, что благодаря украинской дипломатии шаг за шагом в Украину возвращаются драгоценные сокровища украинцев, которые в силу тех или иных исторических обстоятельств были вынуждены покинуть украинскую землю и работать за ее границами.

Министр напомнил, что в 2002 году вдова С.Лифаря графиня Лиллиан АЛЕФЕЛЬДТ передала в дар Национальному музею истории Украины более 500 предметов – часть творческого наследия и личных вещей С.Лифаря.