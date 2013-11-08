Украинцы чаще всего в кредит покупают компьютеры и смартфоны
22:58, 08 ноября 2013Общество
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В Украине в кредит чаще всего покупают компьютеры и смартфоны.
В Украине в кредит чаще всего покупают компьютеры и смартфоны/ Фото: android.com.ua
Такие данные обнародовал известный украинский банк.
Там проанализировали объемы покупок с помощью сервиса мгновенной рассрочки, сообщает телеканал ZIK.
В частности, 7% кредитов с начала года банкиры выдали на покупку компьютерной техники.
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Чуть менее 16% оформили рассрочек на смартфоны и планшеты. В тройке самых популярных товаров, которые чаще всего покупают в кредит, также есть ноутбуки (11%).
При этом по популярности лэптопам не уступает и мелкая бытовая техника. С начала года на нее оформили 11% кредитов.
В то же время доля рассрочек на телевизоры в этом году составляет 4,6%. Холодильников в кредит взяли 3,6%.
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