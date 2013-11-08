Банкирам дали только полгода на взыскание долгов с украинцев

ВСУ отказал банку во взыскании денег и постановил, что кредитор может требовать с поручителя деньги на протяжении действия кредитного договора и еще в течение шести месяцев после истечения его срока.

«Если прошло уже полгода и один день, то банк не сможет настаивать на взыскании долгов с поручителей. У них появилась дополнительная лазейка, чтобы избежать материальной ответственности», — рассказал старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец, сообщает Вести.

Читайте также: Госбанк развития обеспечит бизнес доступными кредитами - экс-заместитель главы НБУ

Предоставление поручительства — распространенная практика. Еще с 2007 года, выдавая крупные займы украинцам (автокредиты и ипотеку), банки начали настаивать на дополнительном обеспечении — поручительстве третьих лиц. И заемщики приводили в финучреждения своих родных и близких. Массово страдать поручители начали сравнительно недавно. Еще год-два назад финансисты старались взыскать задолженность с самих заемщиков. «Но с недавних пор стали активнее взыскивать долги и с поручителей», — отметил Ростислав Кравец.

Нередко финансисты пытаются получить долги со всех одновременно. «Чтобы поскорее вернуть свои деньги, банки синхронно подают иски о взыскании задолженности с самого должника и с его поручителя (они, по действующему законодательству, считаются равнозначимыми фигурами в части погашения займа). А дальше смотрят, с какой из сторон смогут быстрее получить деньги», — рассказал управляющий партнер юрфирмы «Можаев и Партнеры» Михаил Можаев.

Но теперь поручителям станет легче — кредиторы не смогут с них требовать старые долги.

Тем временем банкиры развернули настоящую войну с людьми, которые решили подрисовать в справке о доходах лишний нолик. Все чаще покупателям фальшивых документов приходится отвечать перед судом — банки завалили суды исками на тех, кто взял кредит по поддельной справке и перестал платить.