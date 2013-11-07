В Кабмине считают, что модернизация повысит инвестиционный потенциал Украины

10:22, 07 ноября 2013
Общество
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В  условиях ослабления мировой инвестиционной активности Украина должна укреплять статус европейской житницы.

Развитие Украины зависит как от внешних, так и внутренних факторов

Об этом в ходе регионального заседания Всемирного Экономического Форума  «Стратегический диалог относительно будущего Украины» в Киеве заявил Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

«Природный потенциал Украины делает ее интересной для международных инвесторов.

Модернизация сделает этот потенциал мощным фактором роста. Поэтому ставка делается именно на политику президентских реформ, политику модернизации», - отметил он.

По словам Арбузова, развитие Украины зависит как от внешних, так и внутренних факторов.

«Уже сейчас мы видим ослабление мировой инвестиционной активности. Где в такой ситуации путь Украины? В продолжении курса реформ и укреплении статуса европейской житницы», - подчеркнул Первый вице-премьер-министр.

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