В Кабмине считают, что модернизация повысит инвестиционный потенциал Украины
В условиях ослабления мировой инвестиционной активности Украина должна укреплять статус европейской житницы.
Об этом в ходе регионального заседания Всемирного Экономического Форума «Стратегический диалог относительно будущего Украины» в Киеве заявил Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.
«Природный потенциал Украины делает ее интересной для международных инвесторов.
Модернизация сделает этот потенциал мощным фактором роста. Поэтому ставка делается именно на политику президентских реформ, политику модернизации», - отметил он.
По словам Арбузова, развитие Украины зависит как от внешних, так и внутренних факторов.
«Уже сейчас мы видим ослабление мировой инвестиционной активности. Где в такой ситуации путь Украины? В продолжении курса реформ и укреплении статуса европейской житницы», - подчеркнул Первый вице-премьер-министр.