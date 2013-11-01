В Кабмине планируют максимально облегчить доступ украинцев к админуслугам

Так, первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов прокомментировал предоставление возможности гражданам Украины с 1 ноября получать административные услуги, которые предоставляет Государственная регистрационная служба, через любое отделение «Укрпочты».

«Благодаря разветвленной сети «Укрпочты», насчитывающей около 14 тыс. отделений, каждый желающий может воспользоваться популярными услугами Укргосреестра. То есть, жителям отдаленных поселков не нужно ехать в райцентры», - отметил он.

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По словам Сергея Арбузова, таким образом, даже жители небольших сел смогут в упрощенном режиме получать доступ к административным услугам.

«Теперь каждый гражданин может прийти в отделение Укрпочты, которые есть в каждом селе, и получить всю необходимую информацию и консультацию по админуслугам. Кроме того, они также могут оформить пакет документов на получение административных услуг и отправить его в службу единого окна. Затем, также по почте, получить результат», - добавил Сергей Арбузов.

Таким образом, по мнению первого вице-премьер-министра, правительство решает главную задачу государства в сфере реформирования админуслуг - максимально упростить доступ к ним.

Напомним, что уже с 1 ноября в отделениях почтовой можно получить доступ к услугам, которые ранее потребитель мог получить только в Укргосреестре.

Таким образом, украинцы смогут через почту получить самые распространенные виды административных услуг. Среди них – государственная регистрация юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, проставление апостиля на официальных документах, получение выписок из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.