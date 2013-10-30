СМИ: В Украине впервые суд присяжных оправдал обвиняемого

Два библиотекаря и воспитательница детского сада вместе с двумя судьями решили, что 20-летний Александр Бондаренко не убивал двух односельчанок, сообщает газета Вести.

По информации газеты, “суд нашел массу нестыковок в деле”. В материале сказано, что в ночь на 2 октября 2012 года в селе Стецковка Сумского района грабители убили двух пенсионерок, а обвинили в этом разнорабочего Бондаренко. “Через день после допроса появилась его явка с повинной, а позже и улики - окурок с его слюной, найденный якобы на месте преступления, и пара носков со следами запекшейся крови убитых”, сообщает газета.

По теме: Во Львове начался первый в истории Украины суд присяжных

На суде Бондаренко заявил, что явку с повинной у него выбили. “Из райотдела повезли меня на наш комбикормовый завод, где в одном из помещений устроили пыточную - били током от оголенного провода, душили противогазом с закрытым патроном. Я не выдержал и все написал под диктовку», - рассказал обвиняемый изданию.

Как сообщает газета, суд нашел массу нестыковок в деле, в частности, когда убили бабушек, на месте целый день работала группа экспертов-криминалистов, однако окурка они не нашли, а только через неделю уже во время воспроизведения окурок со слюной Бондаренко появился на месте происшествия. В суде было доказано, что его туда подбросили сотрудники милиции. Нашлись и свидетели, которые видели, как Бондаренко заводили на завод, а эксперт подтвердил наличие пыток. Не принял суд во внимание и носки с кровью убитых - они были изъяты без понятых, да и в документах фигурирует разный цвет и материал. В итоге судьи и присяжные оправдали Бондаренко, который провел в СИЗО 1 год и 20 дней, и постановили отпустить прямо в зале суда.

В то же время газета сообщает, что прокуратура Сум, которая требовала для Бондаренко 15 лет тюрьмы, намерена подавать апелляцию.