РФ и Украина планируют защищать экологию Азовского и Черного морей

16:05, 28 октября 2013
Общество
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Россия и Украина планируют объединить свои ресурсы в экологической защите Азовского и Черного морей, заявили главы МИД обеих стран.

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Представитель Донского государственного университета на встрече с министрами иностранных дел России и Украины поинтересовался у дипломатов, планируют ли они проводить экологические исследования по защите Черного и Азовского морей. Глава МИД Украины Леонид Кожара отметил, что Азовское и Черное моря находятся на территории Украины и России, и объединять усилия в защите экосистем необходимо.

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"Иногда экономические интересы преобладают над другими. У нас в черноморских странах существует целях конкуренция - кто быстрее и больше пробурит скважин на шельфе Черного моря и достанет оттуда больше энергетических ресурсов. А это наносит непоправимый ущерб - мы были свидетелями многих техногенных катастроф за последние годы. И в Керченском проливе и в других местах Черного и Азовского морей, соответственно, нужно объединять свои ресурсы", - сказал Кожара, сообщает РИА Новости.

Сергей Лавров поддержал украинского коллегу. "Я абсолютно убежден, что природу надо сохранять. Нужно сочетать экономическое развитие с ее защитой".

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