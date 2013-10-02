Адвокаты украинца из команды "Гринпис" обжаловали приговор - МИД

Защита подала апелляцию на решение суда в Мурманске, передает Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Евгения Перебийноса.

По сообщению МИД, с осужденным встретился генеральный консул Украины.

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"Во время встречи с генеральным консулом Якушев не высказывал жалоб на условия задержания. Вместе с тем, он сообщил об имеющейся у него болезни - хроническом бронхите. Защита продемонстрировала суду медицинские документы с подтверждением диагноза. Это одно из оснований, в связи с которым защита будет просит суд избрать другую меру защиты, не связанную с содержанием под стражей", - заявил представитель МИД.

29 сентября, согласно решению суда, Якушев арестован на двухмесячный срок. По данным МИД, украинец работал коком на судне экологов и не принимал непосредственного участия в акции протеста, сообщает УНН.

Напомним, 19 сентября международная группа экологов пыталась провести акцию протеста против добычи нефти на Арктическом шельфе - на нефтяной платформе в Печорском море. Позже их корабль Arctic Sunrise взяли штурмом российские пограничники, которые решили конвоировать судно в Мурманск. Следственный комитет России ранее обвинил экологов в пиратстве, за что им грозит до 15 лет тюрьмы.