Всех членов команды судна Greenpeace обвинили в пиратстве

Всем членам экипажа судна Greenpeace «Арктик Санрайз» предъявили обвинения по статье 227 Уголовного кодекса Российской Федерации (пиратство). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Всего на «Арктик Санрайз» были представители 19 стран.

На борту ледокола находились 30 человек, среди которых гражданин Украины - Руслан Якушев, корабельный кок. Также на судне находилось два журналиста-фрилансера — российский фотограф Денис Синяков (Лента.ру) и британский видеооператор Кирон Брайаню

Согласно предъявленной статье, членам экипажа грозит от 10 до 15 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей (около 125 тысячи гривен).

"Обвиняемые не признают свою вину в инкриминируемом преступлении и в настоящее время от дачи показаний по существу обвинения отказываются. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

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Как сообщал УНИАН, 24 сентября Следственный комитет России возбудил против активистов «Гринпис» дело о пиратстве за акцию у морской платформы «Газпрома».

Акцию активисты проводили 18 сентября.

Российские пограничники открыли предупредительный огонь, 11 раз выстрелив в воздух вблизи ледокола.

Были задержаны 30 человек, в том числе и иностранцы, среди которых украинец.

24 сентября Следственный комитет России возбудил в отношении активистов Greenpeace дело о пиратстве.

Большинство иностранных граждан из числа команды Arctic Sunrise арестованы сроком на 2 месяца.