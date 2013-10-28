Допросили первого свидетеля по делу о побеге Мельника

На судебном заседании Броварского городского районного суда Киевской области по делу по обвинению двух милиционеров, чья служебная халатность способствовала побегу бывшего ректора Национального университета налоговой службы Украины Петра Мельника, допрошен первый свидетель.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, суд допросил следователя Олега Зайцева.

Его допрос продолжался более двух часов, однако узнать, какие именно показания давал суду свидетель, журналистам не удалось, поскольку допрос свидетеля проходил в закрытом режиме.

В начале судебного заседания прокурор попросил суд допросить Зайцева в закрытом режиме, поскольку, по его мнению, его показания могут содержать секретные данные.

Следующее судебное заседание по делу должно состояться 29 октября в 9.30. На нем планируется допросить в открытом режиме четырех свидетелей со стороны обвинения.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля с.г. при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.

14 августа он был объявлен в международный розыск.

6 сентября прокуратура завершила досудебное следствие по уголовному производству в отношении двух служебных лиц органов внутренних дел и передала в суд обвинительный акт по обвинению их в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, то есть в служебной халатности, в результате которой совершил побег задержанный.

Обвиняемым милиционерам угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.