Названы победители кинофестиваля Молодость (видео)

Как сообщили в пресс-службе фестиваля, в этом году гран-при, главный приз и сертификат на 80 тысяч гривен получил студенческий короткометражный фильм «Человеческая масса» (The Mass of Men) режиссера Габриэля Гоше, Великобритания.

Победителем международного полнометражного конкурса стал фильм «Ило Ило» (Ilo Ilo) Энтони Чена (Сингапур) - он получил сертификат на 2500 долларов США.

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Специальные награды получили: «Хозяева» (Los Dueños) режиссеров Агустина Тоскано и Эзекиля Радуски из Аргентины - «За художественное воплощение отношений между слугами и хозяевами и продолжение традиций Бунюэля и Лоузи», а также «Торе танцует» (Tore tanzt) Катрин Геббе с Германии - «За лучший актерский ансамбль».

Лучшим фильмом международного короткометражного конкурса стала «Масляная лампа» ( La lampe au beurre de yak ) Гу Вэя, Франция.

Специальные награды в этой категории получили: фильм «Ноа» (Noah) Уолтера Вудмен и Патрика Седерберга из Канады - «За художественный минимализм в раскрытии драмы виртуального общения» и «Свисток» (Gwizdek) Гжегож Заречного из Польши - «За тонкое и поэтическое изображение повседневной жизни».

Первое место в студенческом международном конкурсе занял фильм «Мать» (Matka) Лукаша Остальского (Польша).

Специальную награду жюри «За лучшую актерскую игру» (Винсент Крюгер) получил фильм «Солнышко» (Sunny) Барбары Отт, Германия.

Отрывок из фильма-победителя "Человеческая масса"