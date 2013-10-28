Умер солист The Velvet Underground Лу Рид

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Rolling Stone.

Официально причина смерти музыканта не называется. В мае 2013 года он перенес операцию по пересадке печени. По словам вдовы Рида Лори Андерсон, до операции он находился в состоянии, угрожавшем его жизни. Вскоре после операции Лу Рид вернулся к активной жизни и, в частности, планировал принять участие в альбоме кавер-версий песен Питера Гэбриела.

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Льюис Аллан Рид родился в Бруклине в 1942 году. После окончания колледжа он стал писать песни для лейбла Pickwick Records и играть в различных музыкальных коллективах. В 1964 году Рид познакомился с мультиинструменталистом Джоном Кейлом, вместе с которым они создали группу The Velvet Underground. Коллектив привлек внимание художника Энди Уорхола, который стал продюсером The Velvet Underground и создал знаменитую обложку с бананом для первого альбома группы.

The Velvet Underground не были коммерчески успешны, однако повлияли на множество музыкантов и снискали культовый статус. В 1970 году группа распалась, и Рид начал сольную карьеру, записав в 1972 году при участии Дэвида Боуи альбом «Transformer».

Последний сольный альбом Лу Рида «Hudson River Wind Meditations» вышел в 2007 году. В 2011 году он поучаствовал в совместной записи с метал-группой Metallica под названием «Lulu».