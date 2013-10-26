В Милане обнаружили фреску Леонардо да Винчи

Об этом сообщает Corriere Della Sera. Фреску нашли в так называемой Дощатой зале (Sala della Asse), названной так из-за деревянных панелей, которыми когда-то были покрыты ее стены. Зала располагается на первом этаже северо-восточной части замка, сообщает Лента.ру.

Реставраторы обнаружили часть большой монохромной фрески, написанной древесным углем. На фрагменте натуралистично изображены гигантские корни деревьев, пробивающиеся сквозь стену.

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По задумке художника, зала была расписана в виде беседки со сводчатым куполом, увитым ветвями и украшенным золотыми шнурами. Вероятно, на стенах могут быть изображены деревья, окружающие беседку.

Обнаружившие роспись реставраторы заявили, что есть шанс восстановить ее целиком, но на это потребуется много времени. Сейчас фреска скрыта под несколькими слоями побелки (в среднем их семь, но в некоторых местах — до 13).

За ходом восстановительных работ можно следить в режиме реального времени на специальном сайте Sala delle Asse. В настоящее время реставраторы работают при помощи механического оборудования, но скоро перейдут к этапу работы с ультразвуковыми приборами и лазерами.

Леонардо да Винчи работал над оформлением залы в 1498 году на протяжении нескольких месяцев по заказу герцога Лодовика Сфорца. В этом месте владелец замка принимал важных гостей. Возможно, художник расписывал залу не один. Также неизвестно, была ли его работа закончена.

В 2012 году Маурицио Бернарделли Куруц и Адриана Конкони Федриголли выпустили книгу, в которой заявили, что в замке Сфорца хранится более 100 неизвестных работ молодого Караваджо, созданных в период с 1584 по 1588 год, в том числе рисунков художника, о которых до этого ничего не было известно. Однако это открытие вызвало сомнения у многих искусствоведов. Как выяснилось позднее, авторы труда «Молодой Караваджо — Сто найденных художественных произведений» не консультировались перед его изданием ни с одним экспертом по Караваджо.