23 октября 2013 в 10:00 состоится круглый стол на тему : « Молодежная безработица в столице : профилактика и перспективы занятости»

Участники круглого стола:

1 . Виктор СУХОМЛИН - директор Киевского городского центра занятости

2 . Игорь ХОХИЧ- директор департамента молодежной политики и коммуникаций Министерства молодежи и спорта Украины

3 . Ирина ФЕОФАНОВА - руководитель учебного центра Киевской торгово - промышленной палаты

4 . Ярослав ИЛЬНИЦКИЙ - директор центра связей с работодателями и содействия трудоустройству студентов « Перспектива » ( при КНЭУ им . В. Гетьмана )

5 . Валентина ТУРЧИНА - заместитель директора центра связей с работодателями и содействия трудоустройству студентов «Перспектива» ( при КНЭУ им . В. Гетьмана )

6 . Александр НАГУРНЫЙ - директор Киевского молодежного центра труда

7 . Лариса ЗУБ - начальник отдела криминальной милиции по делам детей ГУМВД Украины в г. Киеве

8 . Анна КУЦЕНКО - начальник отдела «Молодежная биржа труда» Киевского молодежного центра труда

9 . Екатерина ПУЙО - руководитель информационно - консультационного центра по вопросам государственной молодежной политики при Национальном университете им . Т. Шевченко

10 . Александр ТУР - председатель Всеукраинского студенческого совета при Министерстве образования и науки Украины, а также представитель службы по делам детей Киевской городской государственной администрации , директора районных центров занятости Киева , начальники профильных отделов Киевского городского центра занятости .

Повестка дня :

1 ) обсуждение проблемы молодежной безработицы в Киеве, путей сотрудничества между организациями и учреждениями , которые занимаются этим вопросом,

2) определение направлений деятельности по профилактике и сокращению безработицы среди молодежи в Киеве.

Пресс-конференция состоится в пресс - центре информационного агентства « НАШ ПРОДУКТ» . Аккредитация СМИ обязательна.

Аккредитация СМИ : Елена Райченко , менеджер по связям с общественностью тел . (044) 593-6144 , моб . (096) 920-3336 , e.raichenko@ianp.com.ua Адрес проведения : г. Киев , ул . Старокиевская , 10- Г , бизнес-центр « Вектор» , корпус А , этаж 1 , пресс - центр информагентства «НАШ ПРОДУКТ».

Схема проезда приведена по ссылке http://ianp.com.ua/ru/shema.