Подозреваемого в убийстве священника взяли под стражу

Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве священника в Краснодарском крае, сообщает РИА Новости.

Тело священника Николая Меденцева было обнаружено утром в субботу в багажнике его автомобиля. Кроме того, его дом был подожжен неизвестным. По подозрению в убийстве был задержан житель города Белореченска Юрий Скрипалев. В ходе допроса он рассказал следователям об обстоятельствах совершенного преступления.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании к Скрипалеву меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мотивом убийства стал гражданский спор между подозреваемым и супругой священника. Предполагаемый убийца является бывшим мужем жены священника и претендовал на ее имущество. Убийство было совершено после того, как суд отказался удовлетворить его требование.