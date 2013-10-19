В России убили священника, угнали его машину и сожгли его дом

19 октября в Белореченске (Россия) внимание сотрудников ДПС привлекла съехавшая на обочину и уткнувшаяся в дерево "Ауди". В багажнике иномарки они нашли тело настоятеля Свято-Покровского храма Николая Мезенцева. На голове у него была кровавая рана — позже выяснилось, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма, пишет Комсомольская правда.

Правоохранители вскоре узнали, что кто-то поджег дом священника. После того, как пожар потушили, эксперты определили — злоумышленник разлил и поджог в жилище святого отца нефтепродукты.

"Согласно информации, предоставленной работниками полиции, осуществляющими оперативное сопровождение по данному уголовному делу, к совершению указанных преступлений возможно причастен местный житель, с которым у потерпевшего имелся бытовой конфликт. Данная версия работниками СКР будет проверена следственным путем", - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

В Белореченске поговаривают, что отца Николая убил кто-то из родственников.

Работники следственного комитета возбудили уголовное дело по статьям "убийство", "неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" и "умышленное уничтожение имущества путем поджога".

Расследование продолжается.