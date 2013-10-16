В Сумах милиционер устроил ДТП с маршруткой, пострадало 9 пассажиров

Об этом УНИАН сообщила начальник сектора связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области Эльвира Биганова.

По ее информации, около 16.00 водитель автомобиля «Сhery-amulet», двигаясь по ул. Ахтырской, на перекрестке с ул. Харьковской совершил столкновение с маршрутным такси «Рута», в салоне которого находились пассажиры. В результате этого маршрутное такси перевернулось.

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По уточненным данным, пострадали 9 пассажиров. Все они студенты Сумского государственного университета. По предварительным данным, они получили незначительные телесные повреждения. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

«Правоохранители, прибывшие на место происшествия, выяснили, что за рулем собственного автомобиля «Сhery» находился сержант милиции, который в данное время находится в отпуске», - отметила Биганова.

По ее словам, сейчас сотрудники ГАИ, инспекции личного состава УМВД и прокуратуры проводят проверку обстоятельств совершения ДТП.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Сумах легковой автомобиль столкнулся с маршруткой. По предварительным данным, в результате ДТП были травмированы восемь человек.

Ранее, 12 сентября с.г., в Сумах в ДТП с участием маршрутки, которая перевернулась, два человека погибли и 18 пострадали.