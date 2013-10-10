На Буковине пьяный водитель врезался в группу подростков: двое погибли

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству в отношении 20-летнего буковинца М., который, находясь, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле марки "Ауди 100" в полночь в Клишковцах совершил наезд на четырех молодых людей.

Две студентки Новоселицкого медицинского колледжа (1996 и 1997 гг. рождения) от полученных телесных повреждений погибли, а двое ребят (1991 и 1996 гг. рождения) каретой скорой медицинской помощи доставлены в Хотинскую районную больницу и находятся в реанимации.

Читайте также: В Харькове сбивший 13-летнюю девочку водитель КамАЗа может сесть на 8 лет

Указанный факт 10 октября внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Расследование находится на особом контроле прокурора области.