Водителя, повлекшего смертельное ДТП, приговорили к 9 годам тюрьмы

15 октября Попаснянский районный суд Луганской области признал водителя, совершившего ДТП, в котором погибли три человека, виновным в совершении преступления и приговорил к лишению свободы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

В частности, суд признал водителя виновным по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) и ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса (оставление в опасности) и приговорил к 9 годам лишения свободы с лишением права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года.

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По данным прокуратуры области, 17 ноября прошлого года водитель автомобиля «ВАЗ-2121», находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил максимально разрешенную скорость движения в пределах населенного пункта, в результате чего не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на придорожное дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия три пассажира автомобиля получили смертельные телесные повреждения.